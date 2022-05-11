Натомість його плани набувають світового масштабу. Таку думку висловив Ігор Яковенко, російський журналіст. Про це він сказав 24 каналу.

До слова Наступ російських військ на Донбасі йде не так, як розраховував Путін, – Пентагон

Він вважає, що потрібно покликати лікаря Путіна, щоб узагалі зрозуміти, що відбувається у його божевільній голові.

Разом з тим, якщо він таки зупинить війну, натомість втратить владу та життя. Це не входить в його плани. Тому він буде продовжувати війну, у нього є для цього ресурси.

Що спробує зробити Путін

Журналіст вважає, що подальше завдання у Путіна стоятиме і надалі у загостренні війни. Також будуть спроби захопити нові землі та втримати ті окуповані території, що є.

Путін спробує захопити усю територію, яку лише зможе. Спершу він планує захопити всю Україну, а далі – решту, все, що можуть дозволити. Інших варіантів немає. Тому у Путіна план світового панування,

– вважає Яковенко.

Однак реалізація цих планів залежить від української армії – наскільки вони дозволять це зробити Путіну.

Путін відстає навіть від плану "взяти Донбас"

Очевидно, що "блискавичний бліцкриг" – "взяти" Київ, Чернігів та інші міста України "за 3 дні" у кремлівського диктатора провалився ще у перші дні повномасштабного наступу.

Однак йому не вдається досягти й інших своїх цілей.

У Міністерстві оборони США наголосили, що наступ Росії на Донбасі йде зовсім не так, як це планував Путін. Російські війська не досягли цілей і щонайменше на 2 тижні відстають від "плану". Уточнили, що мовиться про плани Путіна уже після того, як фокус бойових дій змістився на Донбас.

"Навіть Маріуполь досі не взято. Він перемістив 10 БТГ на північ, але у нього досі там внизу знаходиться еквівалент двох БТГ, він досі бомбить Маріуполь – опір на металургійному заводі триває. Тож Путін не досяг жодного успіху, на який розраховував", – резюмували в Пентагоні.