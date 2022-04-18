Про це в ефірі 24 каналу заявив правозахисник Марк Фейгін. Він пояснив, що Кремль, російська еліта та сам Володимир Путін не можуть дозволити собі, щоб один із слов'янських народів виявився успішним та з європейськими поглядами.

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Влада Росії боїться, що росіяни побачать приклад, що можна вирватись з історичної залежності. Кремлю треба, щоб приклад України – закінчився невдачею. Якщо через кордон люди житимуть, як в Європі, то контролювати російський народ стане неможливо.

Вони не можуть дозволити слов'янським країнам колишнього СРСР вирватись з історичної залежності, щоб не втратити владу самим,

– резюмував Фейгін.

Правозахисник переконаний, що якщо росіяни знатимуть, що українці вільні, мають свободу вибору, демократію тощо, то зроблять висновки, що теж так могли б.

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