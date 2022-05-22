Таке припущення 24 каналу висловив російський опозиційний політик та юрист Марк Фейгін. За його словами, російський диктатор хоче взяти паузу, яка може зайняти декілька років.

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Візьмуть паузу для перепідготовки не на місяці, – Фейгін

Російський опозиціний громадсько-політичний діяч озвучив приблизні бажання російської влади у війні проти України. Мовляв, зараз у Кремлі хочуть досягти максимального.

Мовиться про те, що російські загарбники мріять про те, щоб відсунути від себе лінію фронту до кордону Луганської області, додав Фейгін. Ба більше, якщо вийде, то закріпитись на Донбасі, а також залишити в окупації Херсон. Потім же тимчасово припинити війну.

Узяти паузу для перепідготовки, переозброєння, набору нової чисельності, поповнення складу і всього іншого. Це може зайняти не місяці. Це може зайняти декілька років, щоб набратись із новими силами і сунутись далі,

– наголосив він.

Юрист пояснив, що саме в цей період часткового припинення великої повномасштабної війни Росія щосили намагатиметься під'єднати всі ресурси, щоб змусити українську державу піти на так зване "стишення".

"Навіть не знаю, як його назвати. Миром це не назвеш ніяк. Фактом шантажа, інструментом шантажа. Цим буде, зокрема, і військовослужбовці (з маріупольського заводу "Азовсталь" – 24 канал), які зараз перебувають у Росії", – зазначив Фейгін.

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Що відомо про евакуацію захисників Маріуполя

Зауважимо, що ще 16 травня розпочали операцію з порятунку заблокованих на території комбінату "Азовсталь" оборонців Маріуполя. Згодом їх мають обміняти та повернути додому.

Захисники Маріуполя звертались до українців щодо цього. Бійці казали, що виконали наказ, адже протягом 82 днів відтягували на себе переважаючі сили противника.

Представників Офісу Президента вже запитували, на яких умовах наших захисників евакуюють. Радник Андрія Єрмака пояснив, що наразі евакуація триває й мовиться про досить важкий переговорний процес. Невідомо, чи Росія використовує факт обміну полоненими як можливий шантаж, про який казав Марк Фейгін.

Згодом Ганна Маляр, заступниця глави Міноборони, пояснила, що влада не могли евакуювати із заводу бійців за іншою формулою. Обраний варіант був єдиним виходом, адже інші варіанти не вдалось застосувати.

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