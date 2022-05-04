За словами Олексія Данілова, Росія ще з моменту розпаду СРСР зазіхала на українські території. Навіть у часи президенства нібито демократичного Бориса Єльцина.

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Від чого залежить перебіг війни

Олексій Данілов підкреслив, що найперше перебіг війни залежить від наших захисників. Крім того, також дуже важливою є підтримка міжнародних партнерів. Секретар РНБО підкреслив, що без допомоги нашій державі було б украй складно боротися з ворогом.

Однак у швидке завершення війни секретар РНБО не вірить.

Я не є оптимістом з точки зору того, що війна закінчиться у травні. Це буде тривала війна і вона ще, на превеликий жаль, триватиме на нашій території,

– заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що ми у стані війни перебуваємо вже 30 років, адже ще від розпаду СРСР Росія висувала претензії щодо Криму та не бажала дати нам спокій.

Головне за 70-ий день війни

ЗМІ повідомили про те, що окупанти прорвалися на територію "Азовсталі" в Маріуполі. Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що зв'язок з військовими втрачено, а заступниця міністра оборони Ганна Маляр наголосила, що ситуація в місті складна. Згодом у Генштабі підтвердили те, що окупанти штурмують "Азовсталь", однак безуспішно.

Пізніше командир полку "Азов" записав термінове звернення, у якому заявив, що окупанти ще вчора прорвалися на територію заводу. Попри те, наші військові продовжують тримати оборону в кровопролитних боях.

Російські окупанти знову завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вдарили по залізниці в Дніпрі, по інфраструктурному об'єкту на Кіровоградщині. На Черкащині та, ймовірно, в Києві спрацювала ППО. Також вибухи чули в Миколаєві, Запоріжжі та у Броварах. Більше про головні події дня читайте у хронології.

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