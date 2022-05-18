Про це радник голови Офісу Президента розповів 24 каналу. Продовжити воєнний стан ще на 90 днів дозволяють відповідні норми закону, натомість "кожного разу" продовжувати його на 30 днів, на думку Олексія Арестовича – це давати хибні надії українцям.

Зверніть увагу Зеленський подав до Ради законопроєкти продовження воєнного стану та мобілізації

"Мені цілком зрозуміло, що до осені ця війна наряд чи закінчиться", – заявив Олексій Арестович.

Воєнний стан можуть зберегти після перемоги

Оголошення ще на 30 днів, за його словами, поширить серед населення думку, що війна "закінчиться за 30 днів і про це фактично заявила влада". Це погана комунікація, одразу треба казати на перспективу, натомість скасувати його завжди можливо.

Треба розуміти, що воєнний стан може бути збережений, принаймні на окремих ділянках, і після перемоги у війні,

– сказав радник голови Офісу Президента.

Арестович пояснив, все тому, що після війни стартує відновлення країни – насправді величезний процес, одним з головних завдань якого є розмінування. Водночас боєприпасів, які не розірвалися, дуже багато.

"За світовим законом, день війни – це 3 дні розмінування. Це буде ще роками продовжуватись. І навіть після перемоги зберігатиметься певна небезпека, частини охоронятимуть державний кордон, не всі військові одразу повернуться у пункти постійної дислокації", – зазначив радник голови ОП.

Олексій Арестович закликав не хвилюватися за власне воєнний стан, натомість думати про нашу перемогу.

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Воєнний стан в Україні: головне

Володимир Зеленський 18 травня подав до Верховної Ради законопроєкт про продовження воєнного стану в Україні через війну, яку розв'язала Росія. Після 25 травня він може діяти ще 90 днів, проте наразі указ Президента України ще не затвердили.

Крім цього, Володимир Зеленський планує продовжити термін загальної мобілізації. Тексту відповідного законопроєкту поки що нема.

В цілому указ про загальну мобілізацію в Україні затвердили ще 3 березня. На початку травня у ЗСУ зазначали, що мобілізація триватиме до 24 травня, наразі її проводять з меншими темпами, оскільки її показники виконані на 100%.

З 24 лютого, з початку російського вторгнення, в Україні двічі на 30 днів продовжували дію воєнного стану.

Зауважте, що воєнний стан потрібен зокрема для того, щоб надати органам державної влади повноваження, які необхідні для забезпечення нормального функціонування держави та національної безпеки. Водночас тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини – право на пересування, збори та мітинги зокрема.

Олексій Арестович про продовження воєнного стану: дивіться відео