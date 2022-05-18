Воєнний стан можуть продовжити з 25 травня ще на 90 днів.
До теми Зеленський подав до Ради законопроєкти продовження воєнного стану та мобілізації
Текст ухвали про продовження воєнного стану отримали у Верховній Раді та направили на розгляд комітету. Зазначимо, що раніше, з 24 лютого, в Україні двічі на 30 днів продовжували дію воєнного стану.
Крім цього, Володимир Зеленський планує продовжити термін загальної мобілізації. Проте ще немає тексту законопроєкту.
Воєнний стан в Україні / Скриншот з сайту Верховної Ради
Коротко про воєнний стан
Це спеціальний правовий режим, який вводять у країні чи окремих її регіонах під час загрози збройної агресії чи нападу. Він потрібен, щоб надати відповідним органам державної влади повноважень, які необхідні для зменшення або унеможливлення загрози та забезпечення національної безпеки. Крім цього, тимчасово можуть обмежувати конституційні права та свободи людини. Зокрема, право на пересування, збори та мітинги.
Інші обмеження
З початку повномасштабного вторгнення Росії з'явились заборони та обмеження на продаж алкоголю. Проте з 16 травня у закладах Києва відновили продаж спиртного. У Київській міській державній адміністрації повідомили, що придбати алкоголь у у закладах громадського харчування відтепер можна з 11:00 до 22:00.
"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо лише за умови максимальної відкритості ведення бізнесу", – пояснив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
Міська влада наголошує, що слід бути обачними та дотримуватись правил комендантської години.
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Раніше на Чернігівщині також відновили продаж алкоголю. Проте коли проаналізували динаміку та характер злочинів за останні 2 тижні на території області, то поновили заборону.
"Якщо на ваги на одну чашу покласти безпеку мешканців Чернігівщини, а на іншу – акциз у місцеві бюджети, я зроблю вибір на користь мешканців Чернігівщини", – сказав очільник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус.
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