Президент Зеленський дав інтерв'ю українським журналістам, у якому поділився своїми очікуваннями від подальшої ситуації у війні Росії проти України. Володимир Зеленський переконаний, що Україна здатка отримати перемогу на полі бою, проте важливою є і дипломатична складова.

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Зараз це (перемовини між Україною і Росією – 24 канал) як автомобіль, не бензиновий і не електрокар, гібрид, тому і війна така, складна, і перемога буде дуже складна, вона буде і кривава, вона точно буде в бою, але кінцівка точно буде в дипломатії. Я впевнений в цьому,

– зазначає президент України.