Такое предположение 24 канала высказал российский оппозиционный политик и юрист Марк Фейгин . По его словам, российский диктатор хочет принять паузу, которая может занять несколько лет.

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Возьмут паузу для переподготовки не на месяце, – Фейгин

Российский оппозиционный общественно-политический деятель озвучил приблизительные желания российских властей в войне против Украины. Мол, сейчас в Кремле хотят добиться максимального.

Речь идет о том, что российские захватчики мечтают о том, чтобы отодвинуть от себя линию фронта к границе Луганской области, добавил Фейгин. Более того, если получится, то закрепиться на Донбассе, а также оставить в оккупации Херсон. Затем временно прекратить войну.

Взять паузу для переподготовки, перевооружения, набора новой численности, пополнения состава и всего остального. Это может занять не месяцы. Это может занять несколько лет, чтобы набраться с новыми силами и двигаться дальше.

– подчеркнул он.

Юрист объяснил, что именно в этот период частичного прекращения великой полномасштабной войны Россия будет вовсю пытаться подключить все ресурсы, чтобы заставить украинское государство пойти на так называемое "утешение".

"Даже не знаю, как его назвать. Миром это не назовешь никак. Фактом шантажа, инструментом шантажа. Этим будет, в частности, и военнослужащие (с мариупольского завода "Азовсталь" – 24 канал), которые сейчас находятся в России", – отметил Фейгин. .

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Что известно об эвакуации защитников Мариуполя

Следует отметить, что еще 16 мая начали операцию по спасению заблокированных на территории комбината "Азовсталь" защитников Мариуполя. Затем их должны обменять и вернуть домой.

Защитники Мариуполя обращались к украинцам по этому поводу. Бойцы говорили, что выполнили приказ , ведь в течение 82 дней оттягивали на себя превосходящие силы противника.

Представителей Офиса Президента уже спрашивали, на каких условиях наших защитников эвакуируют. Советник Андрея Ермака пояснил, что сейчас эвакуация продолжается и говорится о тяжелом переговорном процессе . Неизвестно, использует ли Россия факт обмена пленными как возможный шантаж, о котором говорил Марк Фейгин.

Впоследствии Анна Маляр, заместитель главы Минобороны, объяснила, что власти не могли эвакуировать с завода бойцов по другой формуле. Выбранный вариант был единственным выходом , ведь другие варианты не удалось применить.

Окончание войны: что известно и какие последние заявления

Об окончании полномасштабной войны Украины с Россией неоднократно спрашивали и у политиков, и военных экспертов, и у самого президента Украины.

В одном из последних интервью Владимир Зеленский сказал , что война между Россией и Украиной решится победой Украины на поле боя, а результат закрепят на дипломатическом фронте.

Прогнозы по окончании войны давал и секретарь СНБО Александр Данилов. Он отмечал, что не верит в очень оптимистичные прогнозы типа "война закончится в мае". По его словам, к сожалению, война будет продолжительной.

Алексей Арестович, советник главы Офиса Президента, эксклюзивно в комментарии 24 канала заявил , что даже к осени война России против Украины вряд ли закончится.

В украинском МВД считают, что война переходит в позиционную фазу , а Украина уже стратегически победила. Однако не стоит спешить и активно идти в контрнаступление, чтобы не потерять много военных.

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