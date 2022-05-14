Об этом 24 каналу рассказал советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов.

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Он утверждает, что стратегически Украина уже победила. "Ведь это не только о передовом фронте, война - это также о тылах, ресурсах и прочем", – говорит советник.

По его мнению, победа – когда у тебя будут ресурсы, возможности и прочее. "Тогда победа неотвратима. И в нашем случае так и есть, стратегически мы уже выиграли", – сказал Смирнов.

Он назвал причины этого:

"Пока у нас есть возможность мобилизовывать, и мы мобилизовали наши войска".

"Нам ежедневно поставляют вооружение. Мы получили ленд-лиз и другую поддержку от США и ЕС. И это продолжается".

А у России возможностей такого типа нет. Потому что они используют свой запас, и взять его негде. Ни одна нормальная страна не сможет с ними официально торговать. Россия не имеет полного цикла изготовления оружия и т.д.,

– заявил Смирнов.

По его словам, оккупанты сбежали из-под Киева, сконцентрировали войска на Донбассе, но ничего условно страшного не произошло.

"Не было захвачено Харьков, никаких прорывов. Напротив – мы идем в контрнаступление и освобождаем населенные пункты. Да, война не завершилась, она будет еще тяжелой и будет много потерь. Но стратегически мы точно победили", – убеждает эксперт.

Советник министра добавил, что сейчас ВСУ частично идет в контрнаступление, а россияне обороняются.

Мы однозначно отвоюем наши территории, в том числе и Донбасс, в ближайшие перспективы, но будем делать это постепенно, чтобы сохранить как можно больше жизней наших военных. В настоящее время война переходит в такую позиционную фазу,

– объяснил он.

Смирнов подчеркнул, что у Украины есть стратегические планы, ВСУ готовы ко всему, и основная наша задача сейчас – нанести как можно больше вреда врагу.

"Ибо если мы будем быстро отвоевывать наши территории, то тоже станем легкой мишенью для врага. И если будем быстро продвигаться, то будем терять еще больше людей. Поэтому сейчас нужно максимально наносить критические потери врагу", – ответил он.

Ростислав Смирнов сказал важную фразу, которую недавно услышал – "В Украине есть кому воевать, но нечем, а в России – есть чем, но нет кому".

"На сегодняшний день ситуация у нас уже примерно равная. Но скоро мы будем преобладать, как в вооружении, так и в человеческом факторе. Поэтому российские войска вскоре узнают, что такое ленд-лиз", – подытожил он.

Ростислав Смирнов: Украина уже стратегически победила



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