Такое мнение 24 канала высказал Александр Коваленко – военный эксперт группы "Информационное сопротивление". По его словам, можно предположить, что дальше ожидать от российских захватчиков.

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Что именно следует ожидать от россиян

Военный эксперт отметил, что российские изверги и в дальнейшем будут пытаться сосредоточиться на захвате новых территорий только определенных областей. Однако неизвестно, что они с этим будут делать, если им удастся по некоторым направлениям захватить новые территории.

Сегодня их план максимум – это выйти к границам Луганской и Донецкой областей. Они не могут удерживать эту территорию долгое время. У них не хватает ресурсов,

– допустил Коваленко.

Он объяснил, что именно из-за нехватки ресурсов они не могут идти в наступление еще дальше и дальше. Именно поэтому, считает военный эксперт, для них подобные действия завершатся отступлением и бегством с территории Украины.

Александр Коваленко Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Особенно после того (состоится бегство российской армии – 24 канал), как решится судьба Харьковской области. Естественно, она будет деоккупирована. Начнется контрнаступление (от ВСУ – 24 канал) в южном направлении и непосредственно юго-восточнее Харькова.

Контрнаступление тормозит бюрократия по вопросу оружия, – Коваленко

В целом контрнаступление ВСУ для того, чтобы окончательно прогнать российских извергов из украинских земель зависит от переданного оружия, напомнил Коваленко. Он считает, что в этом вопросе есть камень преткновения – бюрократия.

"Бюрократия присутствует повсюду. Почти в каждом мире. В современной истории не было очень многого, что сейчас происходит в Украине", - добавил военный эксперт.

Ковеленко отметил, что не все были готовы к тому, чтобы как-то согласовывать именно этот вопрос и обсуждать и следить за ним в режиме 24/7. Чтобы все происходило как можно быстрее, собственно, игнорируя бюрократические моменты.

Отлично, что у нас есть такие партнеры, как США, Великобритания, Польша. Хорошо, что мы не рассчитываем на такую страну как Германия. Если бы нам оружие предоставляло они, мы, наверное, не увидели бы еще и через 2 или 3 года,

– отметил военный эксперт неоднозначную позицию Германии.

Бои за Донбасс и Луганщину: последние новости

В Северодонецке украинские защитники отбили атаку кафиров, которые пытались ворваться в город с 4 направлений . Российские войска снова уничтожили мост между Лисичанском и Северодонецком.

Однако кафиров, которые разрушили мост и били по Северодонецку, ждала мгновенная казнь. ВСУ уничтожили технику российских захватчиков.

Сейчас на Донецком направлении враг все еще пытается прорвать оборону наших войск и выйти на административную границу Луганской области.

Сейчас граждане Украины в Донецкой и Луганской областях саботируют указания российских извергов и отказываются с ними сотрудничать. Они не хотят становиться "пушечным мясом" для псевдоосвободителей.

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