Позже стало известно об уничтожении российской техники, разрушившей этот мост и регулярно обстреливавшей временный центр области. Город Северодонецк фактически окружен с трех сторон.

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Катастрофические потери кафиров

Если бы российским оккупантам удалось наладить понтонную переправу у поселка Белогоровка, речь шла бы о фактическом отрезании Луганской области от основных коммуникаций. Эта понтонная переправа – непосредственный выход на трассу Лисичанск – Бахмут, которую называют "дорогой жизни". Ибо это единственное сообщение, которое соединяет контролируемые ВСУ территории Луганской области с другими территориями Украины.

По этой трассе привозят гуманитарные и продовольственные грузы, грузы военного снаряжения. Это также единственный маршрут эвакуации. Поэтому последствия в случае захвата этих территорий российскими оккупантами были бы очень чувствительны всей Украине.

В результате потери российских войск, по данным американской стороны, около 500 человек и 80 – 100 единиц тяжелой бронетехники. Это очень большое количество потерь. Не случайно эту операцию называют одной из самых успешных операций периода русско-украинской войны 2022 года. Следует отметить, что координаты этих понтонных переправ были предоставлены ВСУ местным движением сопротивления, а именно: ГИ "Правое Дело".

Буквально через неделю потери российских войск в Луганской области достигли катастрофических цифр.

Именно с этим и связано изменение тактики России. Части батальонно-тактических групп, которые должны участвовать в штурме Северодонецка, были выведены на доукомплектование. Несмотря на успех, я бы не хотел, чтобы украинская сторона расслаблялась. 17 мая, например, была зафиксирована передислокация к 20 единицам понтонной техники через оккупированный город Сватово.

Отладка понтонных переправ через реку Северский Донец – это единственная возможность зайти в тыл украинской группировке. Российские войска прекрасно это понимают и не оставляют попыток.

Пока российские оккупационные войска фактически выжигают Луганщину, стирая с лица земли объекты критической инфраструктуры, жилые дома. Основные цели – гражданское население. За последние двое суток, по разным данным, погибли около 25 гражданских. Это то, что смогли подтвердить. Сколько на самом деле – мы точно не знаем.

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Сейчас в медиапространстве звучит тезис, что Луганск – второй Мариуполь. Это не так. Мариуполь был оцеплен плотным кольцом. Никаких попыток осуществить военную деблокаду оцепления с украинской стороны не было. В то же время Луганская область не заблокирована. Проводить подобные параллели – неправильно.

Мобилизация на временно оккупированных территориях Луганской области

В Луганске сейчас работает комиссия из России, проверяющая результаты принудительной "мобилизации". Дело в том, что главарь террористов псевдореспублики в Луганской области Пасечник "перегнул палку", мобилизовав буквально все мужское население в возрасте от 18 до 65 лет. Даже работники критической инфраструктуры.

В настоящее время шахтеры вынуждены работать 12 часов. Или работник водоканала, который, если бросит свою работу, объект станет, и не будет снабжать водой город. Уже даже россияне признают, что эта "мобилизация" – глупа. Пока стоит вопрос кадровых решений среди оккупационной администрации квазиреспублик на Донбассе.

Со своей стороны я советую мужчинам на оккупированных территориях либо уезжать, либо прятаться, либо переходить на сторону ВСУ. Ибо принудительная мобилизация – участие в войне со стороны России. А это смерть, увечье или уголовная ответственность за коллаборацию.

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