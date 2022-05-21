При этом президент Путин рассказывал о специальной военной операции, излучая практически такую же убежденность во всем, что он говорил, какой он поражал слушателей и до этого.
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Два варианта действий
Наблюдение за саммитом вызвало у меня некоторые размышления об особенностях лидерства в современной России. Мир давно уже живет в эпоху перемен, и для политика в таких условиях есть два варианта действий: с одной стороны, можно "плыть по течению", в той или иной мере учитывая происходящее, и, с другой стороны, пытаться предвосхитить новые тренды и опередить события.
Первый подход стоит назвать оппортунистическим, второй – лидерским. Судя по действиям большинства западных политиков, лидерство сегодня в явном дефиците. Однако на фоне этой дилеммы путинский подход выглядит совершенно особенным.
Путин даже не пытается обнаружить тренды, которые ведут мир вперед. Он изначально считает все перемены опасными и деструктивными. Ему кажется, что мир должен управляться так, как это происходило в XIX веке, а самая высокая технология воплощена в пишущей машинке и "Москвиче" без ремней безопасности и с ручной коробкой передач.
Лидерство Владимира Путина основано не на предвосхищении будущих трендов, а на их полном "обнулении" – и, как мы видим, это действует превосходно.
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Путин верит в распад ЕС
Российский президент верит в распад ЕС также истово, как Жан Монне и Роберт Шуман верили в его становление; он также убежден в упадничестве Америки как большинство западных политиков в ее безграничном совершенстве. И именно постольку, поскольку его точка зрения явно выходит за пределы обыденной реактивной политики, она воспринимается – и не может не восприниматься – как воплощение лидерства.
Именно поэтому партнеры Владимира Путина, даже понимая, что его прогнозы не могут сбыться, завороженно внимают его речам и допускают, что в чем-то он может оказаться прав (к тому же человеческое мировосприятие всегда позитивно воспринимает отсылку к чему-то уже существовавшему, а не фантазийным сущностям).
Кремль сегодня, на мой взгляд, неимоверно удачно воспользовался глобальным кризисом лидерства и предложил свою его версию – низводящую реальность и законы ее развития до не стоящих внимания бессмыслиц.
Проблема, однако, только в одном: придуманная реальность порой может столкнуться с объективной. И тогда никакая сила духа уже не способна помочь. При этом что-то мне подсказывает, что время эволюционной политики заканчивается, и вскоре появятся лидеры новой генерации, обладающие собственными планами переустройства мира – с прицелом на оригинальные, а не музейные, конфигурации.
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