При цьому президент Путін розповідав про "спеціальну військову операцію", випромінюючи практично таку ж переконаність у всьому, що він казав, якою він вражав слухачів і до цього.

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Два варіанти дій

Спостереження за самітом викликало в мене деякі міркування щодо особливостей лідерства в сучасній Росії. Світ давно вже живе в епоху змін, і для політика в таких умовах є два варіанти дій: з одного боку, можна "плисти за течією", тією чи іншою мірою враховуючи те, що відбувається, і, з іншого боку, намагатися передбачити нові тренди та випередити події.

Перший підхід слід назвати опортуністичним, другий – лідерським. Судячи з дій більшості західних політиків, лідерство сьогодні є явним дефіцитом. Однак на тлі цієї дилеми путінський підхід виглядає особливим.

Путін навіть не намагається знайти тренди, які ведуть світ уперед. Він спочатку вважає всі зміни небезпечними та деструктивними. Йому здається, що світом потрібно керувати так, як це відбувалося в XIX столітті, а найвища технологія втілена в друкарській машинці та "Москвичі" без ременів безпеки та з ручною коробкою передач.

При цьому дивовижний талант російського президента полягає в тому, що йому вдається нав'язати свою думку про необов'язковість прогресу вкрай широкому загалу людей – у тому числі й тим, хто спостерігає його реальність щодня та щогодини.

Лідерство Володимира Путіна засноване не на передчутті майбутніх трендів, а на їхньому повному "обнуленні" – і, як ми бачимо, це діє чудово.

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Путін вірить у розпад ЄС

Російський президент вірить у розпад ЄС так само ревно, як Жан Монне та Роберт Шуман вірили у його становлення; він також переконаний у занепаді Америки як більшість західних політиків у її безмежній досконалості. І саме остільки, оскільки його думка явно виходить за межі повсякденної реактивної політики, вона сприймається – і не може не сприйматися – як втілення лідерства.

Саме тому партнери Володимира Путіна, навіть розуміючи, що його прогнози не можуть здійснитися, заворожено слухають його промови і припускають, що в чомусь він може мати рацію (до того ж людське світосприйняття завжди позитивно сприймає відсилання до чогось уже існуючого, а не до фантазійних сутностей).

Кремль сьогодні, на мій погляд, неймовірно вдало скористався глобальною кризою лідерства і запропонував свою його версію – низну реальність і закони її розвитку до безглуздя, що не варті уваги.

Як говорила одна моя однокурсниця по університету про радянських суспільствознавців: "ми не досліджуємо реальність – ми її вигадуємо". Вигадування дійсності стало справою життя російської політичної еліти – і принесло їй великі політичні та економічні дивіденди.

Проблема, однак, лише в одному: вигадана реальність часом може зіткнутися з об'єктивною. І тоді ніяка сила духу не здатна допомогти. При цьому щось мені підказує, що час еволюційної політики закінчується, і незабаром з'являться лідери нової генерації, які мають власні плани перебудови світу – з прицілом на оригінальні, а не музейні, конфігурації.

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