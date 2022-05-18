Кстати, до этого в лидерах покупателей жилья в Турции были граждане Ирана и Ирака. Хорошая компания. Перспективная.

Читайте Краткая историческая память: почему Стамбул начал играть на стороне России

Санкции против России

И да, санкции работают очень постепенно. Но они работают. Не так быстро, как бы нам хотелось. Но слишком быстро для россиян. И, главное, это уже неотвратимый тренд. Который нельзя развернуть за один день.

Так, друзья Путина могут сдерживать введение новых санкций. Так, Орбан пока блокирует нефтяное эмбарго. Торгуется, словно он Эрдоган на турецком базаре. Но это сдерживание, которое лишь позволяет выиграть определенное время. Но даже несмотря на это, россияне уже продают гораздо меньше нефти и по цене, которая намного ниже рыночной.

По оценкам российских аналитиков, Россия недополучает 40% от потенциальных нефтяных доходов, как за счет цены (привет скидкам для Индии), так и сокращения добычи нефти (привет работникам нефтяной отрасли, которые остаются без работы).

И вот уже происходит чудо. В апреле в России – дефицит бюджета. Невероятно, как для России. И невероятно, как для текущих цен на энергоносители. Невероятно, но это факт, и об этом говорят сами российские чиновники.

Важно Путин проиграл на обоих флангах – северном и южном

Кто может спасти Россию

И да, в большинстве стран мира есть дефицит бюджета. Но большинство стран мира финансирует его с помощью заимствований. И тут вот сюрприз. Россия не может занимать на мировом рынке.

Теоретически, может дать в долг Китай, но пока не очень хочет, а если и даст, то будет требовать продать русскую душу. Хотя нет, душа ему не нужна, просто сделает Россию своим сырьевым придатком. Или уже делает, если посмотреть на динамику и номенклатуру торговли Китая и России.

Более того. Похоже американцы закроют с 25 мая лазейку, которая позволяла России платить по своим долгам и не попадать в дефолт. Если сообщения американской прессы правдивы, то дефолт уже становится неотвратим где-то в июне. А значит, Россия еще долго не сможет выходить на рынок заимствований, даже если война будет завершена.

И да, есть резервы. Но вот сюрприз – половина их заморожена. Половина из незамороженной части в золоте, которое санкции делают токсичным, и его можно использовать только на коронки, ведь современные стоматологические технологии уже не доступны. А остальная часть снижается и уже потеряно с начала войны 50 миллиардов долларов. Не говоря уже о том, что та же остальная часть хранится в китайских юанях, курс которого относительно доллара снижается.

Так что, похоже, что все действительно идет у Путина по плану. Как говорит Песков – Путин знает, куда он ведет страну.

Также интересно – Песков снова рассмешил мир "курсом Путина": смотрите видео