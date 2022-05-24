Бывший глава британской секретной разведывательной службы Ричард Дирлав предположил, что президент России Владимир Путин к 2023 году перестанет занимать этот пост в своей стране.
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По его мнению, это произойдет из-за проблем со здоровьем.
Я думаю, что он уйдет к 2023 году. Однако, вероятно, в санаторий,
– сообщил Ричард Дирлав.
Но добавил, что Путин, которому 69 лет, после этого больше не будет президентом. Окружение сместит его и, "вероятно, отправит в санаторий, из которого он уже не выйдет как лидер России".
Кроме того, он предусмотрел, что российский режим может "распастись" в течение следующих 12 – 18 месяцев из-за санкций Запада, введенных против страны, а также конфликта в Украине и текущих военных действий России.
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