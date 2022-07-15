Про це 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Проте, він не виключає і того, що режиму в росії, як і в Кореї, повалити не зможуть.

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За його словами, росія не перетвориться у Північну Корею, бо це інша країна та інше суспільство.

Яковенко наголосив, що росія має імунітет до санкцій. Адже ці обмеження сильно б'ють по економіці та рівні життя в росії, але вони самі по собі не призведуть до падіння режиму.

Він вважає, що до падіння режиму путіна можуть призвести лише 2 фактори.

Як відомо з історії, фашистські тоталітарні режими зникають після того, як вони зазнають тотальної військової поразки або після смерті диктатора,

– заявив Яковенко.

Він додав, що всі відомі фашистські режими падали саме завдяки цим двом факторам, інших варіантів не існує.

Яка саме військова поразка може призвести до падіння путіна – повернення Херсону чи Криму? На це Яковенко відповів, що для початку Україна має забрати в російських загарбників свій Херсон.

Можу з упевненістю сказати, що якщо Україна поверне собі Херсон, то це вже буде серйозний "дзвіночок" та серйозна поразка, яку не можна буде так легко пояснити, як, наприклад, здачу Зміїного чи відхід з-під Києва,

– відповів опозиційний журналіст.

За його словами, путін фактично Херсон вже "проковтнув" – мовляв, там проводять "інтоксикацію" місцевих, заселяють росіян та оголосили референдум.

"І якщо він цей шматок України "з рота дістане", то це буде неможливо пояснити в телевізорі, навіть з пропагандою", – вважає Яковенко.

Яковенко про падіння режиму путіна: відео



До слова, російський диктатор владімір путін вирішив 15 липня провести нараду радбезу росії. Крім того, на позачергове засідання збирається й держдума. Російський опозиційний політик Геннадій Гудков припустив, які рішення там можуть ухвалити.

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