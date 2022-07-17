На что могут направить новые ракеты HIMARS

Об этом 24 каналу сказал военный эксперт Денис Попович. Он говорит, что сейчас "на слуху" Крымский мост и возможность поражения черноморской базы на оккупированном полуострове.

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Попович подчеркнул, что если такие ракеты для HIMARS нам поставят, то они дадут возможность наносить удар даже по этим объектам (Крымскому мосту и черноморской базе).

По его словам, радиус действия 300 километров – это означает, что ВСУ, по меньшей мере, могут стрелять из Днепропетровской области.

Он объясняет, что это существенно расширяет радиус поражения и создает появление "длинной руки" украинской армии.

Это существенно расширяет наши возможности по поражению русской армии в дальних тылах. Мы сможем брать под огневой контроль логистические цепочки и нарушать планы оккупантов о наступлении,

– заявил Попович.

Нужны ли сейчас танки украинской армии

Из Польши в Украину уже в ближайшее время могут поступить танки. На это военный эксперт говорит, что наступательная техника, но для обороны тоже подойдет.

Он подчеркнул, что танки потребуются там, где это определит украинское командование ВСУ. Хотя это оружие, которое может пригодиться на любой линии фронта.

Это могут быть и Славянск, Краматорск, мы там предполагаем возможное наступление русской армии. Это может быть Херсонское направление, где мы можем атаковать,

– отметил Попович.

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К слову, вооружение, поставляемое Украине Западом, существенно влияет на ход войны. В частности, точность ударов украинских войск нивелирует количественное преимущество в технике оккупантов, считает секретарь СНБО Алексей Данилов.

Сейчас украинские воины эффективно уничтожают вражеские склады на временно оккупированных территориях. Так, ВСУ показали видео, как попали во временный склад оккупантов на Юге.