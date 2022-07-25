В Украину уже прибыли и первые Gepard из Германии. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил министр обороны Алексей Резников, передает 24 канал.

Читайте также Польша подтвердила передачу Украине танков PT-91: они уже прибыли в нашу страну

Сколько установок передали и сколько ожидаем

По словам Резникова, Германия передала Украине три зенитных самоходных артиллерийских установки производства компании Krauss-Maffei Gepard.

Сегодня официально зашли три первых Gepard. Это противозенитные ракетные комплексы, к которым нам переданы несколько десятков тысяч патронов. Соответственно мы ожидаем 15 Gepard,

– сказал Резников.

Он отметил, что установки уже в распоряжении Вооруженных Сил Украины.

Украина договаривается о современных танках

По словам Резникова, минобороны ведет переговоры с партнерами, чтобы они предоставили современные танки. Речь идет о Leopard и Abrams. Вероятно, что начнут передачу из одной дружественной нам страны, у которой есть танки Leopard и которая готова нам их передать.

"Сначала наш план – несколько десятков танков, на которых мы будем проводить обучение наших танковых экипажей, скорее всего, в странах Балтии. Переговоры идут не только о Leopard", – сказал министр.

По его словам, пытаются убедить наших партнеров, что это могут быть и другие танки, например, Abrams.