В ВСУ говорят, что западные САУ уже помогают уничтожать оккупантов на главных направлениях боевых действий. Как именно – можно увидеть в зрелищном видео
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У Panzerhaubitze 2000 – много преимуществ
Среди характеристик уже оценивших украинские военные Panzerhaubitze 2000 – быстрострельность, точность, эффективное использование боеприпасов. Также у САУ – минимальное время для поражения цели, обеспечивающее быстрый уход с боевой позиции.
Самоходная пушка-гаубица сконструирована на базе узлов и агрегатов танка Leopard-2. САУ имеет механизированную полуавтоматическую систему подзарядки. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов.
Panzerhaubitze 2000 в работе / Смотрите впечатляющее видео:
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Какое оружие сейчас необходимо Украине: коротко
- В Латвии считают, что Украине нужно еще больше современного оружия, чтобы остановить войну. Речь идет прежде всего о HIMARS.
- Авиаэксперт Валерий Романенко подчеркнул, что украинская армия прежде всего нуждается в авиации – истребителях и радарах.
- Аэроразведчик рассказал о дронах, которые очень помогают украинским военным и которых нужно больше. Это DJI Mavic 3 и Autel 640T. Именно на них просят сконцентрировать внимание волонтеров.
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