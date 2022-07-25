российские захватчики прилагают все усилия, чтобы оккупировать Украину. О ситуации на фронте говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины по состоянию на 6 часов утра 25 июля.

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Что происходит на Севере и Харьковской области

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация остается без изменений. Вражеские войска обстреляли Яструбино, Грабовское и Владимировку в Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне ведут боевые действия, чтобы не дать ВСУ продвинуться в сторону границы с государством-агрессором.

В Харьковской области противник бьет из танков, а также ствольной и реактивной артиллерии по позициям украинских защитников. Кроме того, под удар попал ряд населенных пунктов: Харьков, Малиновка, Ивановка, Питомник, Новое, Русские Тишки, Петровка, Дементиевка, Гусаровка, Прудянка, Шаповаловка, Рубежное, Шевеловка, Дуванка и другие.

Ситуация на Востоке Украины

Оккупанты обстреляли позиции ВСУ по разным видам оружия возле Норцовки, Богородичного, Петровского, Барвенкового, Константиновки, Новой Дмитровки, Долины, Новой Николаевки, Карнауховки, Дибровного и Чепиля. Это произошло на Славянском направлении .

. Горячо было также на Краматорском направлении . ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. путинские солдаты были вынуждены отойти. Сейчас они ведут наступление у Спорного. Бой продолжается.

. ВСУ отразили вражеский штурм в направлении Берестово – Ивано-Дарьевка и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка. путинские солдаты были вынуждены отойти. Сейчас они ведут наступление у Спорного. Бой продолжается. В Бахмутском направлении россияне обстреливали населенные пункты, чтобы разрушить оборонительные позиции. У Соледара, Покровского и территории Углегорской ТЭС враг нанес авиаудары. Оккупанты вели неудачный штурм возле Вершины и Луганского. Сейчас они наступают в направлении Мироновское – Луганское. Боевые действия там продолжаются.

В Авдеевском Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не вели активных боев. Чтобы сковать действия ВСУ, противник обстреливал их позиции вдоль линии столкновения. Над Омельником, Щербаками, Новоданиловкой и Малиновкой оккупанты проводили воздушную разведку.

Ситуация на Юге Украины

На Южнобужском направлении оккупанты били из артиллерии возле Потемкиного, Краснополья, Квитневого, Киселевки, Партизанского, Первомайского, Посад-Покровского, Благодатного, Прибугского, Степной Долины, Новой Зари и других населенных пунктах.

оккупанты били из артиллерии возле Потемкиного, Краснополья, Квитневого, Киселевки, Партизанского, Первомайского, Посад-Покровского, Благодатного, Прибугского, Степной Долины, Новой Зари и других населенных пунктах. россияне ведут интенсивную воздушную разведку.

Недалеко от Белогорки противник нанес авиационный удар.

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