російські загарбники докладають усіх зусиль, щоб окупувати Україну. Про ситуацію на фронті мовиться у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України станом на 6 годину ранку 25 липня.

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Що відбувається на Півночі та в Харківській області

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація залишається без змін. Водночас ворожі війська обстріляли Яструбине, Грабовське та Володимирівку в Сумській області.

На Слобожанському напрямку росіяни ведуть бойові дії, щоб не дати ЗСУ просунутися в сторону кордону з державою-агресоркою.

На Харківщині противник гатить з танків, а також ствольної та реактивної артилерії по позиціях українських захисників. Крім того, під удар потрапили низка населених пунктів: Харків, Малинівка, Іванівка, Питомник, Нове, Руські Тишки, Петрівка, Дементіївка, Гусарівка, Прудянка, Шаповалівка, Рубіжне, Шевелівка, Дуванка та інші.

Ситуація на Сході України

Окупанти обстріляли позиції ЗСУ з різних видів зброї біля Норцівки, Богородичного, Петрівського, Барвінкового, Костянтинівки, Нової Дмитрівки, Долини, Нової Миколаївки, Карнаухівки, Дібровного та Чепіля. Це сталося на Слов'янському напрямку .

. Гаряче було також на Краматорському напрямку . ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. путінські солдати були змушені відійти. Зараз вони ведуть наступ біля Спірного. Бій триває.

. ЗСУ відбили ворожий штурм у напрямку Берестове – Івано-Дар'ївка та Верхньокам'янка – Івано-Дар'ївка. путінські солдати були змушені відійти. Зараз вони ведуть наступ біля Спірного. Бій триває. На Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали населені пункти, щоб зруйнувати оборонні позиції. Біля Соледара, Покровського та території Вуглегірської ТЕС ворог завдав авіаударів. Окупанти вели невдалий штурм біля Вершини та Луганського. Зараз вони наступають у напрямку Миронівське – Луганське. Бойові дії там тривають.

На Авдіївському Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни не вели активних боїв. Щоб скувати дії ЗСУ, противник обстрілював їхні позиції вздовж лінії зіткнення. Над Омельником, Щербаками, Новоданилівкою та Малинівкою окупанти проводили повітряну розвідку.

Ситуація на Півдні України

На Південнобузькому напрямку окупанти гатили з артилерії біля Потьомкиного, Червонопілля, Квітневого, Киселівки, Партизанського, Первомайського, Посад-Покровського, Благодатного, Прибузького, Степової Долини, Нової Зорі та інших населених пунктах.

окупанти гатили з артилерії біля Потьомкиного, Червонопілля, Квітневого, Киселівки, Партизанського, Первомайського, Посад-Покровського, Благодатного, Прибузького, Степової Долини, Нової Зорі та інших населених пунктах. росіяни ведуть інтенсивну повітряну розвідку.

Неподалік Білогірки противник завдав авіаційного удару.

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