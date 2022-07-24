Хотя, по данным украинской разведки, россия и потратила половину запасов высокоточных ракет, они все еще есть, а значит, необходимо помешать им убивать мирных украинцев. Об этом 24 каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.

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Нужны истребители и летающие радары

Вы видите, как сейчас россияне кошмарят наши города. Они просто терроризируют все города без исключения. Могут ударить и по Харькову, который рядом с линией фронта, и по Виннице, которая за многие сотни километров,

– констатировал он.

Лучшим средством для борьбы с вражескими крылатыми ракетами эксперт назвал самолеты-истребители. Если бы Украина получила от союзников еще и летающие радары, наши защитники могли бы довести процент сбитых крылатых ракет до 60 – 70%. С их помощью военные могли бы определить точку входа ракеты на нашу территорию, проследить траекторию и навести на нее истребители.

Кроме того, авиация, безусловно, существенно поддержала бы контрнаступление ВСУ и помогла освободить временно оккупированные территории, к примеру, Херсонщины.

Авиаэксперт Романенко рассказал, как авиация сможет уменьшить ракетные обстрелы: смотрите видео

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