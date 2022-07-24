Хотя, по данным украинской разведки, россия и потратила половину запасов высокоточных ракет, они все еще есть, а значит, необходимо помешать им убивать мирных украинцев. Об этом 24 каналу рассказал авиаэксперт Валерий Романенко.
К теме Европейские истребители нужны Украине не только на поле боя: объяснение Пономаренко
Нужны истребители и летающие радары
Вы видите, как сейчас россияне кошмарят наши города. Они просто терроризируют все города без исключения. Могут ударить и по Харькову, который рядом с линией фронта, и по Виннице, которая за многие сотни километров,
– констатировал он.
Лучшим средством для борьбы с вражескими крылатыми ракетами эксперт назвал самолеты-истребители. Если бы Украина получила от союзников еще и летающие радары, наши защитники могли бы довести процент сбитых крылатых ракет до 60 – 70%. С их помощью военные могли бы определить точку входа ракеты на нашу территорию, проследить траекторию и навести на нее истребители.
Кроме того, авиация, безусловно, существенно поддержала бы контрнаступление ВСУ и помогла освободить временно оккупированные территории, к примеру, Херсонщины.
Авиаэксперт Романенко рассказал, как авиация сможет уменьшить ракетные обстрелы: смотрите видео
россияне бьют ракетами по Украине: последние новости
- Сегодня, 24 июля, пытались ударить по Хмельнитчине 3 ракетами. Их выпустили из акватории Черного моря. К счастью, силы ПВО сбили вражеские ракеты. Обломки рухнули в поле в Каменец-Подольском районе.
- Кроме того, утром враг устроил ракетами по Донетчине. Под удар попали Краматорск, Бахмут и Торецк. Больше разрушений в Краматорске – там уничтожили школу и повредили 2 машиностроительных завода.
- Еще раз пострадал от обстрелов оккупантов и Николаев. Вечером 23 и утром 24 июля захватчики били по городу ракетами. В результате были ранены 5 человек, повреждены складские помещения, жилые дома, частные предприятия и школа.