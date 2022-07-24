Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий. Он отметил, что силам противовоздушной обороны удалось сбить ракеты.

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Жертв нет

По словам Гамалия, обломки ракет упали в поле Каменец-Подольского района. От этого возникли пожары, но возгорание было ликвидировано.

Также ракета упала в лесном массиве, вследствие чего произошел взрыв и задымление в районе одного из сел Хмельницкого района. Жертв нет,

– отметил глава ОВА.

Предыдущий обстрел Хмельницкой области

Враги 5 июля атаковали Хмельницкую область – выпустили 4 ракеты. Гамалий рассказал, что целью была водонапорная башня в Ярмолинской общине. Там от удара образовалась воронка.

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Именно эта башня обеспечивает питьевой водой всю общину – около 30 тысяч человек. Глава ОВА считает, что оккупанты хотели ее уничтожить и заставить людей паниковать. К счастью, обошлось без значительных разрушений, но, к сожалению, пострадал один человек.

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