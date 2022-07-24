Беспокойным было утро для украинцев практически по всей территории нашего государства. А все потому, что около 08:15 в большинстве регионов раздалась воздушная тревога. Вскоре последовала информация о взрывах в Хмельницкой области.

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В Хмельницкой области сработало ПВО

Соответствующую информацию сообщил глава Хмельницкого ОВА Сергей Гамалий. Он подчеркнул, что на территории области действительно раздавались взрывы. Но горожане слышали не "прилеты", а работу системы ПВО.

В то же время, он попросил жителей не покидать укрытий. В укрытии следует находиться, пока не будет сигнала об отбое воздушной тревоги. Это может спасти вам жизнь.