Детали о взрывах в Хмельницкой области
Местные жители сообщили о звуках взрывов около 08:50. После того над небом поднялся дым.
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Отметим, что тревогу в области объявили в 08:13. По состоянию на 09:02 отбоя еще не было, то же пребывайте в укрытии.
Около 09: 04 в регионе вновь прогремели взрывы. В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили вражескую атаку. К счастью, сработала противовоздушная оборона.
На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО.Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии,
– подчеркнул председатель ОВА Сергей Гамалий.
Добавим, что "громко" было около 4 часов утра в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о 7 взрывах. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий. Пока неизвестно, что именно случилось.
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