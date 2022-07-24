Детали о взрывах в Хмельницкой области

Местные жители сообщили о звуках взрывов около 08:50. После того над небом поднялся дым.

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Отметим, что тревогу в области объявили в 08:13. По состоянию на 09:02 отбоя еще не было, то же пребывайте в укрытии.

Около 09: 04 в регионе вновь прогремели взрывы. В Хмельницкой областной военной администрации подтвердили вражескую атаку. К счастью, сработала противовоздушная оборона.

На территории области слышны звуки взрывов. Сработали системы ПВО.Оставайтесь в укрытиях. Детали впоследствии,

– подчеркнул председатель ОВА Сергей Гамалий.

Добавим, что "громко" было около 4 часов утра в Николаеве. Мэр города Александр Сенкевич сообщил о 7 взрывах. Он призвал местных жителей не выходить из укрытий. Пока неизвестно, что именно случилось.

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