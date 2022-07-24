Эти данные обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.

К теме ВСУ уже начали или готовятся начать контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны

Потери врага в технике:

танков-1722 (+14),

боевых бронированных машин-3942 (+13),

артиллерийских систем – 869 (+5),

РСЗО – 255 (+2),

средства ПВО-113 (+0),

самолетов-221 (+0),

вертолетов-188 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),

крылатые ракеты-170 (+3),

корабли / катера-15 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),

специальная техника-73 (+1).

День для ВСУ был урожайным на подбитые вражеские танки и боевые бронированные машины. Их уничтожили 14 и 13 соответственно. Больше всего потерь враг понес на Краматорском направлении.