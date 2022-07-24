Эти данные обнародовал Генштаб ВСУ. Цифры будут уточнять из-за высокой интенсивности боевых действий.
К теме ВСУ уже начали или готовятся начать контрнаступление на Херсонщине, – Институт изучения войны
Потери врага в технике:
- танков-1722 (+14),
- боевых бронированных машин-3942 (+13),
- артиллерийских систем – 869 (+5),
- РСЗО – 255 (+2),
- средства ПВО-113 (+0),
- самолетов-221 (+0),
- вертолетов-188 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня-714 (+0),
- крылатые ракеты-170 (+3),
- корабли / катера-15 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 2823 (+3),
- специальная техника-73 (+1).
День для ВСУ был урожайным на подбитые вражеские танки и боевые бронированные машины. Их уничтожили 14 и 13 соответственно. Больше всего потерь враг понес на Краматорском направлении.