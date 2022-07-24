Наши ракетно-артиллерийские и авиационные подразделения продолжают бить по опорных пунктах, местах сосредоточения и складах противника на разных направлениях. Однако и враг, к сожалению, не спит.

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Оккупанты беспощадно обстреливают прифронтовые территории

На Северском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Кроме этого, захватчики не унимаются и проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

враг обстрелял районы населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Кроме этого, захватчики не унимаются и проводят воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей. На Харьковском направлении враг поливал огнем из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа. И это еще не полный список населенных пунктов, пострадавших от ночных обстрелов россиян в Харьковской области.

враг поливал огнем из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяжье, Коробочкино, Дергачи, Победа. И это еще не полный список населенных пунктов, пострадавших от ночных обстрелов россиян в Харьковской области. На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии районы Чепиля, Богородичного и Адамовки, а на Краматорском направлении обстрелы фиксировали возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты пускали в действие БпЛА.

противник обстрелял из артиллерии районы Чепиля, Богородичного и Адамовки, а обстрелы фиксировали возле Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спорного и Ивано-Дарьевки. Также оккупанты пускали в действие БпЛА. На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враги проводят систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многих других. Возле Малой Токмачки и Новодаровки действовал вражеский БпЛА. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

враги проводят систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многих других. Возле Малой Токмачки и Новодаровки действовал вражеский БпЛА. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций. На Южнобугском направлении противник пытается удержать занятые позиции. В который раз пострадала гражданская инфраструктура, по которой россияне били около Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других населенных пунктов.

На Бахмутском направлении россияне проводили штурм с помощью авиации

Задействуя штурмовую и армейскую авиацию, на Бахмутском направлении россияне обстреливали военную и гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и другие.

Оккупанты пытаются завладеть Углегорской ТЭС

На Бахмутском направлении россияне хотят создать для себя условия для наступления на Бахмут и пытаются завладеть территорией Углегорской ТЭС. Ночью станцию штурмовали по разным направлениям. Однако украинские воины сумели отбить вражеский штурм, отбросив оккупантов назад.

Какова ситуация на украинско-белорусской границе

У границ с беларусью все спокойно. На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Однако подразделения вооруженных сил беларуси продолжают усиливать охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

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