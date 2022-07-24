Наші ракетно-артилерійські та авіаційні підрозділи продовжують бити по опорних пунктах, місцях зосередження та складах противника на різних напрямках. Проте і ворог, на жаль, не спить.

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Окупанти нещадно обстрілюють прифронтові території

На Сіверському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Окрім цього, загарбники не вгамовуються та проводять повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

ворог обстріляв райони населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Окрім цього, загарбники не вгамовуються та проводять повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей. На Харківському напрямку ворог поливав вогнем із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога. І це ще не повний список населених пунктів, які постраждали від нічних обстрілів росіян на Харківщині.

ворог поливав вогнем із ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога. І це ще не повний список населених пунктів, які постраждали від нічних обстрілів росіян на Харківщині. На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії райони Чепіля, Богородичного та Адамівки, а на Краматорському напрямку обстріли фіксували біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти пускали в дію БпЛА.

противник обстріляв із артилерії райони Чепіля, Богородичного та Адамівки, а обстріли фіксували біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також окупанти пускали в дію БпЛА. На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямка х вороги проводять систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Біля Малої Токмачки та Новодарівки діяв ворожий БпЛА. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

х вороги проводять систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Біля Малої Токмачки та Новодарівки діяв ворожий БпЛА. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій. На Південнобузькому напрямку противник намагається втримати зайняті позиції. Вкотре постраждала цивільна інфраструктура, по якій росіяни гатили біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни проводили штурм за допомогою авіації

Задіюючи штурмову та армійську авіацію, на Бахмутському напрямку росіяни обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших.

Окупанти намагаються заволодіти Вуглегірською ТЕС

На Бахмутському напрямку росіяни хочуть створити для себе умови для проведення наступу на Бахмут та намагаються заволодіти територією Вуглегірської ТЕС. Вночі станцію штурмували з різних напрямків. Проте українські воїни зуміли відбити ворожий штурм, відвинувши окупантів назад.

Яка ситуація на українсько-білоруському кордоні

Біля кордонів з Білоруссю усе спокійно. На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Проте підрозділи збройних сил білорусі продовжують посилювати охорону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

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