Военное руководство "второй армии мира" поставило своей целью взять под контроль Углегорскую ТЭС. Поэтому оно не обращает внимания ни на мощное сопротивление со стороны украинских военных, ни на потери своего личного состава.

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Враг надвигается отовсюду

Как отметили в утренней сводке Генштаба от 24 июля, российские захватчики пытаются штурмовать по разным направлениям Углегорскую ТЭС. Это они делают для того, чтобы не только захватить ее, но и закрепиться и продвинуться дальше.

Но и на этот раз врагу ничего не удалось. В ведомстве отметили, что украинским воинам удалось дать достойный отпор захватчикам. Так что у них просто не осталось выбора: пришлось отступать.



Карта боевых действий вблизи Углегорской ТЭС / Скриншот карты

Если мы уже заговорили о Бахмутском направлении, то добавим еще несколько деталей. Прежде всего следует понимать, что там сейчас ведутся активные боевые действия. Причиной этого является желание наступать на Бахмут, а также захватить вышеупомянутый объект. Все это позволит оккупантам продвигаться дальше, но наши военные не дают этому произойти.

Поскольку захватчики не могут достичь цели на поле боя, то они продолжают обильные обстрелы​. Так, под вражеский огонь попала как военная, так и гражданская инфраструктура в районах Зайцево, Вершины, Берестового, Шумов, Бахмута, Нью-Йорка, Бахмутского, Покровского, Новолуганского, Веселого и других. Кроме того, оккупанты использовали штурмовую и армейскую авиацию.

Было бы крайне несправедливо обойти вниманием потери врага. По состоянию на утро 24 июля количество ликвидированных российских захватчиков только возросло.

Скоро будет 40 тысяч "двухсотых"

С начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" пополнили 39 240 оккупантов. Оговоримся, что эта цифра приблизительна, ведь точно подсчитать потери врага в зонах активных боевых действий невозможно.

Кроме того, в лом удалось превратить 1 708 танков, 3 929 боевых бронированных машин, 864 артиллерийские системы, 253 РСЗО, 113 единиц средств ПВО, а также 72 единицы специальной техники.

А еще на балансе вражеской армии на 221 самолет, 188 вертолетов, 714 БпЛА оперативно-тактического уровня, 167 крылатых ракет, 15 судов, а также 2 820 автомобилей и автоцистерн меньше.

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