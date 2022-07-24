Оперативное командование "Юг" сообщило, что 23 июля ситуация была сложная, динамичная, однако контролируемая. Вечером того же дня президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ шаг за шагом продвигаются на Юге.

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Оккупанты пытались атаковать ВСУ на Юге

русские оккупанты продолжают вести боевые действия по занимаемому рубежу обороны. Командование не увидело признаков создания ударных группировок.

Противник силами более 50 воинов при поддержке двух танков Т-62 и одного БТРа-82А в направлении Сухой Пруд, Андреевка и силами к мотострелковому и танковому взводам в направлении Брускинское, Белогорка проводил наступательные действия. Удачи не имел. С потерями отошел,

– сообщило ОК "Юг".

Добавили также, что 23 июля россияне пытались атаковать несколько раз без наших потерь:

ударный Ка-52 выполнял задание в районе Белогорки;

Ми-8 потерпел неудачу в районе Новониколаевки.

россияне снова ударили по региону ракетами

Россия дважды за 23 июля ударила по Николаеву:

перед рассветом – 6 ракетами из зенитно-ракетной системы С-300. В результате обстрелов загорелось складское помещение и сухая трава на открытой территории. Другие попадания были по окрестностям города. Без жертв и пострадавших;

к вечеру – 4 ракеты типа "Калибр". Оккупанты разрушили учебное заведение, несколько усадеб, повредили частные здания, возникший пожар укротили спасатели. Предварительно под завалами оказался человек, ему помогли выбраться соседи. Уничтожено несколько автомобилей, взрывная волна выбила стекла в многоквартирных домах.

Кроме того, российские оккупанты ударили:

по Кропивницкому – на рассвете 23 июля 7 крылатыми ракетами типа "Калибр" и дополнительно с самолетов стратегической авиации Ту-22 2 ракетами Х-22 по объектам военной и транспортной инфраструктуры. К сожалению, погибли 3 человека, 19 раненых;

по Одесскому морскому торговому порту – 4 ракетами типа "Калибр" из акватории Черного моря. 2 ракеты – сбили силы противовоздушной обороны, остальные 2 – попали в элементы портовой инфраструктуры. Пострадал один из работников порта.

россия понесла потери на Юге

Нашей авиацией в течение боевого дня (говорится о 23 июля – 24 канал) нанесено 6 ударов по враждебным скоплениям живой силы и техники, по опорному пункту,

– написало командование "Юга".

Они также подтвердили потери врага:

54 единицы личного состава оккупантов;

3 танка Т-62;

3 реактивные системы залпового огня "Град";

пушку "Мста-Б";

бронированную и автомобильную технику;

а также склад по боеприпасам и пункт боеснабжения на Херсонщине.

По данным командования в Черном море, корабельная группировка маневрирует неподалеку от мыса Тарханкут в направлении Анапы. Более того:

два ракетоносителя готовы к ударам 16 "Калибрамы";

неподалеку стоит 1 большой десантный корабль.

"Угроза ракетных ударов остается актуальной для всех областей юга Украины", – уточнило ОК "Юг".

Контрнаступление ВСУ на Юге: коротко

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