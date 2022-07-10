Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников в интервью британскому изданию The Sunday Times. Материал был обнародован 10 июля.

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Почему Зеленский приказал освободить именно Юг

Министр отметил, что есть приказ деоккупировать прибрежные районы на территории южных областей. Зеленский приказал отвоевать военным путем прежде всего эти регионы, потому что именно они имеют жизненно важное значение для экономики Украины.

Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах,

– сказал Резников.

Он пояснил, что речь идет не только о численности армии. Нужно, чтобы это силы, которые оснащены западным оружием. Ведь наши воины должны эффективно отвоевать свою южную территорию у армии россии.

Что будет с другими областями

Несмотря на приоритетность южных регионов, не остановится борьба за другие области. Ведь каждый квадратный километр украинской земли должен быть освобожден.

Сейчас пропаганда кремля сосредоточена на том, что они якобы хотят отвоевать Донбасс. Однако от них уже не раз звучала и информация, что наш враг планирует полностью отрезать Украину от моря.

Что касается Донбасса, то в Минобороны 3 июля акцентировали, что битва за Донецкую и Луганскую области не остановится. Даже если враг сможет оккупировать всю территорию Луганщины, российские военные там не смогут спокойно занять позиции и считать себя победителями.

Вскоре может быть переломный момент войны

В конце мая ситуация на фронте была еще более напряженной, чем сейчас. Тогда россия имела тотальное доминирование артиллерии и другой техники на поле боя. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что уже в августе должен состояться переломный момент. Ведь к этому времени должно прибыть достаточное количество западного вооружения для эффективного противодействия врагу.

В начале июля в очередной раз отметил, что в августе ситуация на фронте может измениться. "Летом, в августе, мы должны увидеть какие-то шаги с нашей стороны", – сказал Буданов.

Однако уже по состоянию на 10 июля можно увидеть, что оккупанты начали испытывать на себе прибытие западного вооружения. Ведь после того, как прибыли системы HIMARS, начали "внезапно взрываться" военные объекты в тылу врага. Речь идет как о важных элементах военной инфраструктуры, так и о складах боеприпасов. Украинские и западные военные эксперты это связывают именно с применением HIMARS, поскольку ранее ВСУ не могли поражать цели так глубоко в тылу врага.

В Херсонской области развивают партизанскую сеть

Недавно в разведках США и Британии подтвердили, что видят рост сопротивления оккупантам на территории Херсонской области. Аналитики CNN со ссылкой на высказывание руководства разведки США объяснили, почему это происходит.

Мол, россияне перебросили слишком много сил на захват Донбасса. Поэтому сейчас оккупанты не могут эффективно контролировать области, где против них борются.

Сопротивление может перерасти в куда более широкую борьбу с повстанцами. Это станет серьезной проблемой для способности россии контролировать недавно захваченную территорию в Украине,

– отмечают американские чиновники.

В то же время развитие партизанской сети в оккупированных регионах подтвердил и глава Главного управления разведки Минобороны. Однако Буданов акцентировал, что увидеть эффективность проделанной работы можно будет лишь когда наши силы начнут активное освобождение территорий.