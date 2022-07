3 июля оказалось не слишком удачным днем для некоторых российских оккупантов. Особенно для тех, кто находился в Мелитополе на одной из баз, которую обустроили россияне на территории местного аэродрома. В 3 часа ночи по ней был нанесен ракетный удар. А в 5 часов утра – еще один.

Россиянам пришлось эвакуироваться оттуда. А также вывозить остатки уцелевшей техники после ракетного удара.

По всей вероятности, украинские военные нанесли удар с реактивных систем залпового огня HIMARS. Эти РСЗО в нашей стране передали США для противостояния с российскими захватчиками. Такие данные приводит американский Институт исследования войны (Institute for the Study of War, ISW).

При этом откуда именно был нанесен вероятный удар – не указано. Ведь Мелитополь находится на достаточном расстоянии от фронта. Именно это и создает для врага мнимое чувство безопасности, которое играет на руку украинцам.

Как украинцы эффективно используют HIMARS в войне с Россией

Пока официально подтверждена передача Украине четырех HIMARS, которые сразу были направлены в зоны боевых действий. Для этого украинские артиллеристы прошли необходимые учения для работы с этой РСЗО. Информацию об их получении 23 июня подтвердил Министр обороны Украины Алексей Резников.

Передача HIMARS затягивалась, поскольку в США было опасение, что Украина может наносить удары по территории России. Это вроде бы спровоцировало увеличение обстрелов со стороны России. США согласились предоставить Украине M142 HIMARS, но при использовании только ракет малой дальности, которые могли бы поражать цели только в пределах Украины. Следовательно, наши военные получили снаряды M31A1, максимальная дальность которых – до 84 километров (по другим данным – снаряды с дальностью до 70 километров). Вместо этого HIMARS могут использовать и ATACMS, модификации которой могут поражать цель на расстоянии до 300 километров.

До этого 50-60 км от линии фронта для россиян считались безопасным местом, куда не долетали ракеты, выпущенные из РСЗО. Там они и обустраивали склады и штабы. Но теперь их опасность подстерегает и там. Ведь еще одним преимуществом HIMARS является не только дальность стрельбы, но и ее точность. Следовательно, среди оккупантов это РСЗО уже получило название "украинская химера".

24 июня было опубликовано видео стрельбы HIMARS по российским позициям. Было указано, что это первое применение этого типа РСЗО в Украине.

Хотя вполне вероятно, что украинские военные из HIMARS обстреляли оккупантов на острове Змеиный еще 20 июня.

В то же время, есть данные, что первое применение HIMARS в Украине было по командному пункту россиян, который они обустроили в одной из школ Изюма. По данным украинской разведки, в результате ракетного удара погибли 17 российских военных, в том числе полковник и два майора. Еще 20 россиян получили ранения. Также было уничтожено и немало техники оккупантов.

