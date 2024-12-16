Об этом 24 Каналу рассказал представитель ВМС Дмитрий Плетенчук, отметив, что россияне судна у россиян затонули из-за их разгильдяйства. К слову, в Greenpeace назвали катастрофу с танкерами в Черном море "одной из крупнейших техногенных катастроф".

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Привыкли нарушать правила

"Когда отдыхает Нептун, сцену выходит генерал Шторм и вносит свои коррективы. Сейчас речь идет о серийных мероприятиях. Также остается открытым вопрос относительно плавучего крана", – сказал Плетенчук.

Такую информацию, по его словам, верифицировать довольно сложно, но вероятнее, что счет будет, если не 3:0, то 2,5:0 – точно.

Представитель ВМС объяснил, что сейчас наступил сезон штормов, и это довольно серьезный фактор, который надо учитывать. Однако россияне со своим стандартным разгильдяйством и полаганием на то, что "авось пронесет", обычно повседневно нарушают правила.

"Это касается буквально всего, начиная с выключенного AIS (автоматической системы идентификации). Особенно это интересно выглядит ночью, когда в тумане судно должно ориентироваться по этой системе. И заканчивая тем, что россияне периодически включают средства РЭБ, происходит GPS-спуфинг (способ манипуляции сигналами GPS, чтобы ввести в заблуждение устройство и выдать ложную информацию – 24 Канал). Напомню, что до сих пор в Азовское море заходят иностранные суда, которые ориентируются на GPS и оказываются в ситуации, когда они могут стать жертвами очередной крушения в море", – подчеркнул он.

В этом конкретном случае причиной затопления танкеров стала совокупность факторов:

возраст этих судов;

условия их эксплуатации;

нарушение требований, относительно их судоходных качеств.

Они, как отметил представитель ВМС, фактически являются речными танкерами, которые могут выходить в море при условии, когда оно сильно не волнуется. Тогда они могут выйти и разгрузиться. Россияне используют их в основном для того, чтобы перебрасывать из своих нефтеперерабатывающих предприятий (грузятся эти суда реке Волга) продукцию российской нефтяной отрасли на другие суда уже в море.

Для того, чтобы выйти в море и разгрузиться, они должны соблюсти требования по безопасности, а они их не соблюдают. Поэтому результат вполне закономерен,

– подчеркнул Дмитрий Плетенчук.