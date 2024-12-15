24 Канал собрал детали. По состоянию на пять вечера 15 декабря МЧС сообщило, что танкер "Волгонефть 239" сел на мель в 80 метрах от берега в районе порта Тамань. Там находятся 14 членов экипажа, их должны эвакуировать. С танкера "Волгонефть 212" эвакуировали 13 моряков, один из них погиб.

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Росморречфлот признал, что в Черном море разлилась нефть

В ведомстве написали, что работу Керченской переправы прекратили из-за погодных условий.

В результате шторма в акватории Черного моря произошла авария двух танкеров "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". На борту судов – команды из 15 и 14 человек. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов,

– заявили в Росморречфлоте.

В рамках спасательной операции к танкерам отправились два буксира и два вертолета.

Морская спасательная служба и МЧС России принимают меры по ликвидации разлива нефтепродуктов. Ими руководит оперативный штаб, созданный в Ростове-на-Дону с учетом администрации морских портов Азовского моря.

Путин поручил создать рабочую группу после аварии с танкерами

Чтобы ликвидировать последствия аварии в Керченском проливе, создали рабочую группу. Ее возглавит вице-премьер.

Официально сказано, что группа будет координировать работы по ликвидации последствий ЧП с танкерами в акватории Черного моря.

В ее состав войдут:

министр транспорта Роман Старовойт;

руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко;

глава Ространснадзора Виктор Басаргин;

представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.

Обычно россияне замалчивают последствия экологических бедствий. То, что группу быстро созвали, свидетельствует о серьезности ситуации.