24 Канал зібрав деталі.
Росморрічфлот визнав, що в Чорному морі розлилася нафта
У відомстві написали, що роботу Керченської переправи припинили через погодні умови.
Унаслідок шторму в акваторії Чорного моря сталася аварія двох танкерів "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". На борту суден – команди з 15 та 14 осіб. Внаслідок аварії стався розлив нафтопродуктів,
– заявили у Росморрічфлоті.
У рамках рятувальної операції до танкерів вирушили два буксири та два вертольоти.
Морська рятувальна служба та МНС Росії вживають заходів щодо ліквідації розливу нафтопродуктів. Ними керує оперативний штаб, створений у Ростові-на-Дону з урахуванням адміністрації морських портів Азовського моря.
Путін доручив створити робочу групу після аварії з танкерами
Щоб ліквідувати наслідки аварії у Керченській протоці, створили робочу групу. Її очолить віцепрем'єр.
Офіційно сказано, що група координуватиме роботи з ліквідації наслідків НП із танкерами в акваторії Чорного моря.
До її складу увійдуть:
- міністр транспорту Роман Старовойт;
- керівник Росморрічфлоту Андрій Тарасенко;
- голова Ространснагляду Віктор Басаргін;
- представники Мінприроди, МНС, адміністрації Краснодарського краю.
Зазвичай росіяни замовчують наслідки екологічних лих. Те, що групу швидко скликали, свідчить про серйозність ситуації.