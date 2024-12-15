24 Канал зібрав деталі.

Росморрічфлот визнав, що в Чорному морі розлилася нафта

У відомстві написали, що роботу Керченської переправи припинили через погодні умови.

Унаслідок шторму в акваторії Чорного моря сталася аварія двох танкерів "Волгонафта 212" та "Волгонафта 239". На борту суден – команди з 15 та 14 осіб. Внаслідок аварії стався розлив нафтопродуктів,

– заявили у Росморрічфлоті.

У рамках рятувальної операції до танкерів вирушили два буксири та два вертольоти.

Морська рятувальна служба та МНС Росії вживають заходів щодо ліквідації розливу нафтопродуктів. Ними керує оперативний штаб, створений у Ростові-на-Дону з урахуванням адміністрації морських портів Азовського моря.

Путін доручив створити робочу групу після аварії з танкерами

Щоб ліквідувати наслідки аварії у Керченській протоці, створили робочу групу. Її очолить віцепрем'єр.

Офіційно сказано, що група координуватиме роботи з ліквідації наслідків НП із танкерами в акваторії Чорного моря.

До її складу увійдуть:

міністр транспорту Роман Старовойт;

керівник Росморрічфлоту Андрій Тарасенко;

голова Ространснагляду Віктор Басаргін;

представники Мінприроди, МНС, адміністрації Краснодарського краю.

Зазвичай росіяни замовчують наслідки екологічних лих. Те, що групу швидко скликали, свідчить про серйозність ситуації.