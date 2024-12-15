24 Канал зібрав усе, що відомо про інцидент станом на зараз. Попередньою причиною трагедії розглядають помилку екіпажу в складних метеоумовах.

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Танкери з тоннами мазуту розломилися навпіл: що сталось

15 грудня в Керченській протоці через шторм зазнали катастрофи два російські танкери. Згодом стало відомо, що ідеться про танкери "Волгонефть-212" і "Волгонефть-239".



Танкер з мазутом розломило навпіл / Скриншот

Сильні хвилі розламали корпуси суден, які перевозили по 4 тисячі тонн мазуту. Унаслідок аварії частина нафтопродуктів витекла у воду, утворивши чорні плями.

Російські танкери просто переломало навпіл: відео

Доля екіпажу

На борту обох танкерів перебували 29 осіб. Рятувальникам вдалося евакуювати 10, 13 залишалися у морі. При цьому доля 4 механіків була невідома. За словами моряків, ці члени екіпажу могли не вижити, оскільки вода моментально затопила відсіки після розриву корпусів суден.

Станом на 13:30 російське мнс повідомило про загиблого унаслідок катастрофи.

"Всіх 13 моряків евакуйовано з танкера, який сів на мілину в Керченській протоці, одна людина загинула", – ідеться в повідомленні.

Танкери розбило хвилями: відео

Причини катастрофи

"Волгонефть-212" було збудовано 55 років тому. Він був спочатку звичайним танкером, а 1990-х його вкоротили до стандартів "ріка – море".



Танкери були у дуже поганому стані/ Фото з вікіпедії

Робили все нашвидкуруч, приблизно так: вирізали центр, викидали його, а потім зварювали корму та ніс, утворюючи величезний шов посередині. Сьогодні цей шов "розійшовся" після потужного удару хвилі,

– обурюються в російських ресурсах.

Також розглядається версія про помилку екіпажу в складних погодних умовах.

Один моряк загинув унаслідок катастрофи: відео

Загроза екологічної катастрофи

Розлив мазуту в Керченській протоці спричинив появу маслянистої плівки на воді. Екологи попереджають про можливі серйозні наслідки для морської екосистеми та прилеглих територій.

Обсяг витоку поки що точно не встановлено, але рятувальні служби працюють над локалізацією забруднення.