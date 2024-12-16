Про це 24 Каналу розповів речник ВМС Дмитро Плетенчук, наголосивши, що росіяни судна у росіян затонули через їхнє нехлюйство. До слова, у Greenpeace назвали катастрофу з танкерами у Чорному морі "однією з найбільших техногенних катастроф".

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Звикли порушувати правила

"Коли відпочиває Нептун, сцену виходить генерал Шторм і вносить свої корективи. Зараз йдеться про серійні заходи. Також залишається відкритим питання щодо плавучого крана", – сказав Плетенчук.

Таку інформацію, за його словами, верифікувати доволі складно, але імовірніше, що рахунок буде, якщо не 3:0, то 2,5:0 – точно.

Речник ВМС пояснив, що зараз настав сезон штормів, і це доволі серйозний фактор, який треба враховувати. Проте росіяни зі своїм стандартним нехлюйством і покладанням на те, що "авось пронесе", зазвичай повсякденно порушують правила.

"Це стосується буквально всього, починаючи з вимкненого AIS (автоматичної системи ідентифікації). Особливо це цікаво виглядає вночі, коли в тумані судно має орієнтуватися по цій системі. І закінчуючи тим, що росіяни періодично вмикають засоби РЕБ, відбувається GPS-спуфінг (спосіб маніпуляції сигналами GPS, щоб ввести в оману пристрій і видати хибну інформацію – 24 Канал). Нагадаю, що досі в Азовське море заходять іноземні судна, які орієнтуються на GPS і опиняються в ситуації, коли вони можуть стати жертвами чергової трощі в морі", – наголосив він.

В цьому конкретному випадку причиною затоплення танкерів стала сукупність факторів:

вік цих суден;

умови їхньої експлуатації;

порушення вимог, щодо їхніх суднохідних якостей.

Вони, як зазначив речник ВМС, фактично є річковими танкерами, які можуть виходити в море за умови, коли воно сильно не хвилюється. Тоді вони можуть вийти і розвантажитися. Росіяни використовують їх здебільшого для того, щоб перекидати зі своїх нафтопереробних підприємств (вантажаться ці судна річці Волга) продукцію російської нафтової галузі на інші судна вже в морі.

Для того, щоб вийти в море і розвантажитися, вони мають дотриматися вимог щодо безпеки, а вони їх не дотримуються. Тому результат цілком закономірний,

– підкреслив Дмитро Плетенчук.