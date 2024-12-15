Путін вже доручив створити робочу групу, яка координуватиме роботи з ліквідації наслідків аварії із танкерами в акваторії Чорного моря. Водночас у Greenpeace Україна сумніваються, що Росія усуватиме наслідки катастрофи чи надасть доступ до інформації, передає 24 Канал.

Дивіться також У Чорному морі ще одна катастрофа для росіян – потопає плавучий кран: вражаюче відео

Росія, ймовірно, залишить все як є

Директорка Greenpeace Україна Наталія Гозак в коментарі "Крим.Реалії" нагадала про схожу катастрофу російського танкера біля півострова Тузла у 2007 році. Тоді в море потрапило 1 500 тонн нафти. Забруднення охопило десятки кілометрів узбережжя. Навіть за рік концентрація нафтопродуктів у воді була в десятки разів вищою за дозволені норми.

Гозак вважає причиною катастрофи – військові дії Росії в Україні. Вона впевнена, що паливо, яке перевозили танкери, призначалося для військових кораблів.

Дуже сумніваюся, що Росія вживатиме якихось заходів для того, щоб ліквідувати наслідки. Найімовірніше, залишиться як є,

– підсумувала директора Greenpeace.

В організації зазначили, що продовжать моніторинг ситуації.

Понад 4 300 тонн мазуту у море

Встановлено, що танкери прямували з вантажем палива для російського флоту з Волгограда. Попередньо, 4300 тонн мазуту та, можливо, інших нафтопродуктів зараз виливаються у води Керченської протоки, що з’єднує Чорне та Азовське моря.

Доктор Пол Джонстон, керівник дослідницьких лабораторій Greenpeace на базі Університету Ексетера у Великобританії, розповів, що будь-який розлив нафти або нафтопродуктів у цих водах може мати серйозні наслідки.

Він підкреслив, що за нинішніх погодних умов розлив буде надзвичайно важко локалізувати. Якщо забруднення винесе на берег, це призведе до забруднення берегової лінії, яке буде надзвичайно важко очистити.

Експерт пояснив, що вплив на довкілля залежатиме від типу розлитої нафти. Важкі залишкові нафтопродукти як мазут, як правило, спричиняють більш помітний вплив, зокрема на морську фауну.

Якщо кораблі затонуть, то існує ймовірність довготривалого виливу нафти і нафтопродуктів,

– наголосив фахівець.

Окупанти покладаються на власну безкарність та слабку реакцію світу

У ВМС теж прокоментували катастрофу. Там зауважили, що країна-агресор вчергове завдала значної шкоди екосистемам Азово-Чорноморського регіону та тимчасово окупованого Криму.

У ВМС звернули увагу, що поки окупаційна влада намагається хоч якось організувати рятувальну операцію зі своїх суден "тіньового флоту", нафтопродукти вільно потрапляють у відкрите море.

Окупанти знову покладаються на безкарність і слабку реакцію міжнародної спільноти.

Росіяни навіть під час господарської діяльності несуть небезпеку судноплавству та смерть екосистемам на окупованих ними територіях,

– йдеться у повідомленні військових.