Для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним

Министр обороны Алексей Резников 23 июня сообщил, что артиллерийские системы HIMARS уже прибыли в Украину. Глава Минобороны Украины поблагодарил американского коллегу Ллойда Остина за военную помощь.

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Как известно, военно-политическое руководство России боялось передачи Украине дальнобойной артиллерии и даже угрожало странам Запада. В ответ Алексей Резников заявил, что для некоторых россиян лето 2022 года – будет последним.

Лето будет жарким для российских оккупантов. И последним для некоторых из них,

– написал Резников в твиттере.