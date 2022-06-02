В США опасаются эскалации из-за нового оружия

Эксперты считают, что Украину может ожидать массированный обстрел со стороны России, что станет "проверкой" для украинских военных. Речь идет о том, нанесет ли Украина ответный огонь по территории России.

США заранее разместили HIMARS в Европе, чтобы как можно быстрее передать украинцам

Эксперты отмечают, что вероятный обстрел территории Украины позволит понять, сможет ли Киев воздержаться от удара территории России.

Среди американских чиновников и политиков есть опасения, что передача Украине тяжелого вооружения может привести к эскалации. Причина в том, что Россия считает своей территорией аннексированный Крым и признала самопровозглашенные республики на Донбассе.

Поэтому в США предполагают, что вероятные удары Украины по этим территориям могут привести к эскалации конфликта.

США заявили, что по территории России удары не будут наноситься. Но в Украине есть территории, которые Москва считает своими (Крым) или юридически признала (Донбасс). Что будет, если удары новым оружием Украина начнет наносить вглубь этих территорий – непонятно. Теоретически это может вызвать эскалацию,

– говорится в сообщении.

Новая помощь от США

Соединенные Штаты Америки 1 июня одобрили 11 пакет военной помощи в Украине. Он будет включать предоставление реактивных систем залпового огня HIMARS, Javelin, вертолеты, ракеты, боеприпасы, радары и т.д.

Американские ракетные системы залпового огня способны поражать цели на расстоянии более 64 километров. Это больше, чем у любого другого артиллерийского оружия, которое есть у Украины.

В России началась истерика. В частности, российский министр иностранных дел Сергей Лавров предупредил Запад, что поставка Украине РСЗО может стать "серьезным шагом к неприемлемой эскалации".

В то же время, президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не собирается совершать атаки на территории России. Глава государства отметил, что Украину не интересуют российские территории.

Заместитель министра обороны США Колин Каль рассказал, что украинским военным понадобится около 3 недель для освоения американских РСЗО HIMARS.

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