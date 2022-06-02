У США побоюються ескалації через нову зброю

Експерти вважають, що Україну може чекати масований обстріл з боку Росії, що стане "перевіркою" для українських військових. Йдеться про те, чи завдасть Україна вогонь у відповідь по території Росії.

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Експерти зазначають, що ймовірний обстріл території України дасть зрозуміти, чи зможе Київ утриматися від удару території Росії.

Серед американських чиновників і політиків існує побоювання, що передача Україні важкого озброєння може призвести до ескалації. Причина в тому, що Росія вважає своєю територією анексований Крим і також визнала самопроголошені республіки на Донбасі.

Через це у США припускають, що ймовірні удари України по цих територіях можуть призвести до ескалації конфлікту.

США заявили, що по території Росії удари не завдаватимуться. Але в Україні є території, які Москва вважає своїми (Крим) чи юридично визнала (Донбас). Що буде, якщо удари новою зброєю Україна почне завдавати углиб цих територій – незрозуміло. Теоретично це може викликати ескалацію,

– йдеться у повідомленні.

Нова допомога від США

Сполучені Штати Америки 1 червня схвалили 11 пакет військової допомоги Україні. Він включатиме надання реактивних систем залпового вогню HIMARS, Javelin, гелікоптери, ракети, боєприпаси, радари тощо.

Американські ракетні системи залпового вогню здатні вражати цілі на відстані понад 64 кілометри. Це більше, ніж у будь-якої іншої артилерійської зброї, яка є в України.

У Росії очікувано почалася істерика. Зокрема, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров попередив Захід, що постачання Україні РСЗВ, може стати "серйозним кроком до неприйнятної ескалації".

Водночас президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не збирається здійснювати атаки на території Росії. Глава держави зазначив, що Україну не цікавлять російські території.

Заступник міністра оборони США Колін Каль розповів, що українським військовим знадобиться близько 3 тижнів для освоєння американських РСЗВ HIMARS.

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