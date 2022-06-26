Удар нанесли по командному пункту врага на Донбассе. Собственные источники в разведке предоставили 24 канала не только детали последствий, но и эксклюзивное видео с атакуемого места.

Как операторы HIMARS бьют по российским оккупантам: в Генштабе показали новое видео

Какую технику кафиров уничтожили HIMARS

Командный пункт россияне цинично обустроили в одной из школ на оккупированной территории. К счастью, там не было никого, кроме кафиров, потому ни что не мешало наших артиллеристов.

Это была точка базирования 20-й армии вооруженных сил России. Разведка установила, что разбили воинскую часть города Воронеж №89425. Известно, что среди уничтоженных было много офицеров, однако точное количество еще устанавливается.

Что касается техники, то ее там уничтожили достаточно много. На записи после атаки видно, что там было скопление примерно 20 единиц разных военных машин: от бензовозов до бронетранспортеров. Кроме того, стояли и гражданские переоборудованные оккупантами внедорожники.

Но и военные внедорожники тоже были. В частности, на видео видны элитные российские "Тигры", которые точно больше не заведутся и не смогут нанести вред Украине.

Последствия удара HIMARS по кафирам на Донбассе: смотрите видео

Вскоре в Украину прибудет больше таких РСЗО

Когда стало известно, что нашей армии предоставят HIMARS, россияне буквально начали паниковать. Их пропаганда то говорила, что это плохое вооружение, то начала говорить об угрозе территории России.



Кафиры, на самом деле боятся, потому что эти системы универсальны. Есть два типа работы установок:

обстрел зоны обычными снарядами на расстоянии 70 км;

запуск ракеты на расстояние до 300 км.

Сейчас в Украину прибыли всего несколько единиц такой техники. Это произошло сразу после того, как группа артиллеристов ВСУ прошла обучение от США и других партнеров.

А уже 23 июня в США объявили об очередном пакете военной помощи Украине на 450 миллионов долларов. В частности, в нем предусмотрено большее количество таких ракетных установок и десятки тысяч боеприпасов.

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