Решил, что уместно выражать такие призывы заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швиткин. Об этом сообщили российские СМИ 23 июня.

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Как Швиткин объяснил призыв пускать ракеты в посольство

Это чиновник считает, что Америка якобы хочет решить третью мировую. Иначе ведь он не может объяснить поставки Украине ракетных комплексов HIMARS.

А Россия, по его мнению, только за мир и против эскалации конфликта. Потому, мол, нужно послать российские ракеты в посольство Штатов. Именно так работает алгоритм логики Швиткина и других представителей Кремля. Однако загадкой остается только то, действительно ли они верят в то, что ракетными ударами несут мир.

Почему россияне боятся HIMARS

С тех пор, как началось речь о предоставлении ВСУ этих американских установок, пропаганда Кремля начала противоречить себе чуть ли не каждый день. Сначала они говорили, что это оружие "никогда не сравнится" с русским. Затем их самые известные рупоры начали показывать карту, где обводили города России, до которых могут долететь ракеты HIMARS с территории Украины.

Эти системы универсальны, поскольку имеют два типа работы:

обстрел зоны обычными снарядами на расстоянии 70 км;

запуск ракеты на расстояние до 300 км.

16 июня стало известно, что группа украинских военных уже прошла курс владения этими системами. А 23 июня министр обороны Алексей Резников сообщил, что первые HIMARS уже прибыли в Украину. "Лето будет жарким для российских оккупантов", – заметил министр.

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Кафиры берут пример с террористов

Это только очередной случай, когда россияне только украли чужую идею. Ведь в мире уже есть одна страна, занимающаяся аналогичными действиями.

13 марта из Ирана вылетели несколько ракет, попавших в консульство США в Ираке . Таким образом, террористическое государство не просто боролось против "мирового диктата демократии".

Иранские военные выразили свою поддержку вторжению и террору российской армии, оказываемому на территории Украины. Сразу после ракетного удара в иранских телеграмм-каналах появились сообщения с поддержкой российского аналога свастики Z .

Россию могут приравнять к странам Ближнего Востока

Иран признан в США страной, спонсируемой терроризмом. Соединенные Штаты готовятся предоставить такой же "статус" России . Если это сделают, то с россиян смогут снять дипломатический иммунитет.

Благодаря такому решению родственники жертв захватчиков получат возможность обращаться за компенсацией в американские суды. Также признаны спонсорами терроризма Сирия, Ирак, Ливия, Куба, Северная Корея, Южный Йемен и Судан.

Примите во внимание! Верховная Рада 14 апреля официально признала Россию государством-террористом. Также в законопроекте указано, что это тоталитарный неонацистский режим. Поэтому его пропаганда полностью запрещена.

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