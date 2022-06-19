США готовятся начать процедуру признания России государством-спонсором терроризма

Обратите внимание, что впервые о признании России страной-спонсоркой терроризма стали говорить в Соединенных Штатах еще в апреле. Представители Госдепа изучали все доступные им инструменты, чтобы привлечь оккупантов к ответственности за войну в Украине.

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В США могут рассмотреть резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма

Заместитель председателя фракции "Слуга Народа" Евгения Кравчук рассказала, что глава Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время встречи с украинской делегацией выразила поддержку резолюции.

Мы получили четкую поддержку от Нэнси Пелоси по принятию резолюции по признанию России государством-спонсором терроризма. Вероятно, на следующей неделе эта резолюция будет рассматриваться в Сенате, сначала ее рассмотрит комитет по иностранным делам,

– заметила Кравчук.

По ее словам, если Сенат поддержит эту резолюцию, она будет направлена на рассмотрение в Палату представителей.



Украинская делегация встретилась с Нэнси Пелоси / Фото "Слуга народа"

Украинские депутаты также поблагодарили Пелоси и всех конгрессменов за принятие акта о предоставлении Украине 40 миллиардов долларов помощи. Палата представителей Конгресса США будет продолжать следить, чтобы эта помощь как можно скорее превращалась в конкретное вооружение для ВСУ.

"Сейчас важно как можно быстрее и в больших объемах получить тяжелое вооружение и передать его на фронт. Чтобы выделенные средства превращались в тяжелую артиллерию, РСЗО, так необходимые на передовой нашим защитникам, которые в эти минуты дают отпор врагу", - подытожила Кравчук. .



Пелоси поддерживает признание России страной-спонсоркой терроризма / Фото "Слуга народа"

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Зеленский и Резников ранее призвали признать Россию страной-спонсоркой терроризма

Верховная Рада 14 апреля официально признала Россию государством-террористом. В законопроекте говорится, что там действует тоталитарный неонацистский режим. Пропаганду символов оккупантов полностью запретили.

Глава государства Владимир Зеленский 15 апреля попросил президента США Джозефа Байдена также назвать Россию страной-спонсоркой терроризма. Считается, что это одна из наиболее мощных и дальновидных санкций в арсенале Соединенных Штатов. Сейчас в списке таких государств Северная Корея, Ирак, Ливия, Куба и Сирия.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 27 апреля сообщил, что в Соединенных Штатах изучают возможность включения России в список спонсирующих терроризм государств. Это решение поставит окончательную точку в дискуссиях о законности действий Кремля.

Зеленский 14 мая встретился с делегацией верхней палаты Конгресса Соединенных Штатов Америки. Он попросил сенаторов наконец признать Россию страной-спонсоркой терроризма и усилить против нее санкции.

Такую же просьбу озвучил странам НАТО министр обороны Украины Алексей Резников. Он подчеркнул, что оккупанты совершают геноцид украинского народа.

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