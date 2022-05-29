Об этом сказал министр обороны Алексей Резников. Он обратился к Организации Североатлантического договора.
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Россию следует признать государством-террористкой
Резников подчеркнул, что страна-агрессорша совершает геноцид против украинского народа. Это должно признать весь мир.
Весь цивилизованный мир должен признать Россию государством, которое спонсирует и проводит терроризм, геноцид против украинского народа,
– отметил он.
Резников обратился к НАТО
Также он обратился к членам НАТО, чтобы они донесли правду миру.
"Я также призываю членов НАТО. Будьте лидерами, донесите правду об этой войне своему народу. Прекратите российскую пропаганду", - заметил министр.
Какая позиция НАТО
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что многие в НАТО вообще потеряли моральное и профессиональное право что-либо комментировать в отношении нашего государства.
Также министр убежден, что НАТО – это та организация, которая только "выражает обеспокоенность" . В то же время, Европейский Союз проявил себя очень действенным.
Страны-члены Альянса решили удержаться с поставками в Украину некоторого вооружения. В НАТО считают, что после 24 февраля для организации началась новая эра .
По словам главы военного комитета Альянса Роба Бауэра, произошло наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение.
Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу сложно спрогнозировать , когда закончится война в Украине. Он считает, что она перешла в этап истощения.
Последние заявления Алексея Резникова
- Резников рассказал, что в Украину уже привезли гаубицы САУ М109 и противотанковые ракеты "Гарпуны". За них нужно благодарить сразу нескольких государств.
- На передовой наши Вооруженные Силы уже используют 3 вида 155-миллиметровой артиллерии . Еще в марте это даже не представлялось.
- Министр объяснил, почему Украина вынуждена резервировать часть сил . Все потому, что белорусские войска продолжают маневрировать вдоль границы. Россия может уговорить Беларусь прямо ворваться в наше государство.
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