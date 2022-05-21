Соответствующее заявление сделал адмирал Роб Бауэр – глава военного комитета Североатлантического союза. Он подчеркнул, что произошло наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение.

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Без сомнения, для НАТО началась новая эра. Мы осуществили наибольшее укрепление коллективной обороны за поколение. Война президента России Владимира Путина в Украине представила нам новую стратегическую реальность,

– заявил Бауэр.

Он также добавил, что НАТО будет поддерживать Украину столько, сколько нужно. Государство никогда не примет российскую оккупацию.

Генерал Тод Уолтерс отметил, что решительность, а также единство НАТО велики как никогда.

Генерал Филипп Лавин подчеркнул: Альянс должен отвечать новым стратегическим реалиям. Для этого необходимо преобразование вооруженных сил и военного потенциала. Трансформация подразумевает не только технологии. По словам Лавина, говорится также о людях и их навыках. Приоритетом, кроме того, есть изменение мышления.

Также необходимо наращивать потенциал для участия в операциях:

на суше;

на море;

в воздухе;

в космосе;

в киберпространстве.

НАТО стала организацией, которая выражает обеспокоенность

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что с начала полномасштабной войны России с Украиной украинцы увидели колоссальную поддержку со стороны ЕС. Тем временем НАТО стало той организацией, которая выражает озабоченность .

По словам Кулебы, согласно Конституции Украина продолжает свой путь в НАТО. В то же время война стала лакмусовой бумажкой. Он позволил четко понять, кто поддерживает Украину сейчас, а кто нет.

Глава МИД Украины подчеркнул, что за время полномасштабной войны Евросоюз принял ряд исторических решений. В частности, говорится о:

предоставление денег, чтобы Украина смогла купить необходимое оружие;

введение санкций против России;

признание курса Украины на евроинтеграцию.

Кулеба подчеркнул, что тем временем НАТО не сделало ничего, чтобы ускорить победу Украины в войне. Хотя раньше в украинском обществе было мнение, что Альянс – это сила.

В то же время Кулеба признал, что некоторые государства, входящие в НАТО, небольшими группами помогают Украине.

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