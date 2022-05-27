В штаб-квартире НАТО состоится заседание Контактной группы по обороне Украины

Встреча с участием Украины состоится на ужине 15 июня. Кроме Украины, также приглашены Финляндия и Швеция, недавно официально подавшие заявку на вступление в НАТО, и Грузия и Европейский Союз. Сообщается, что эта сессия будет закрыта для СМИ.

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В сообщении на сайте НАТО говорится, что встреча состоится под председательством генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга.

Кроме того, в штаб-квартире Альянса состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами Америки.

16 июня состоятся две сессии с министрами НАТО.

Ранее. Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в марте принял участие в совещании министров НАТО. Украинский министр поднял вопросы противовоздушной и противоракетной обороны и глобальной безопасности в мире.

НАТО воздержится от поставок некоторых видов оружия Украине

Недавно в СМИ появилась информация о том, что страны-члены НАТО формально договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов вооружения. Сообщалось, что это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который хотят минимизировать в Альянсе.

Вместе с тем, правительство Дании, входящей в НАТО, решило предоставить Украине противокорабельные ракеты Harpoon. Эти ракеты помогут Украине защитить свое побережье.

Решение Дании предшествовало заявление американского министра обороны Ллойда Остина, который сообщил, что 20 стран вызвались предоставить Украине военную помощь.

К слову Ермак и экс-генсек НАТО возглавят международную группу для предложений по гарантиям безопасности Украины.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война России против Украины перешла в стадию истощения. Он призвал готовиться к тому, что война в Украине будет продолжительной.

Вместе с тем Столтенберг констатировал, что Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а Владимир Путин не смог осуществить свой замысел о скором захвате украинских территорий.

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