В своем сообщении в твиттере Резников заявил, что надеется убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить предоставление военной помощи Украине.
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Министр обороны Украины Алексей Резников 16-го марта примет участие в совещании министров НАТО. Глава Минобороны планирует поднять вопрос предоставления новой военной помощи Украине.
Источник:твиттер Алексея Резникова
В своем сообщении в твиттере Резников заявил, что надеется убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить предоставление военной помощи Украине.
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