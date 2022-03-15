Резніков обговорить питання протиповітряної оборони

У своєму дописі у твітері Резніков заявив, що сподівається переконати НАТО спростити бюрократію та прискорити надання військової допомоги Україні.

До слова Не хочу роздумувати про реакцію, – Столтенберг про ймовірність використання Росією хімзброї

Також глава Міноборони порушить питання протиповітряної й протиракетної оборони й глобальної безпеки у світі.

Резніков зазначив, що питання заборони для польотів над Україною все ще відкрите.

Раніше участь Резнікова в нараді міністрів НАТО анонсував глава Альянсу Єнс Столтенберг. Окрім українського міністра, також будуть представленні Грузія, Фінляндія, Швеція та Євросоюз.

Варте уваги – Це лише питання часу, – Зеленський про ракети на території НАТО, якщо не закриють небо: дивіться відео