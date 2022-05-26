Как объяснили в немецком агентстве, это связано с риском прямой военной конфронтации с Россией, который хотят минимизировать в Альянсе.

Важно Кулеба поговорил с главой МИД Франции об увеличении поставок вооружений Украине

Есть опасения, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры. Системы вооружения этого типа в Украину пока не поставлялись. Об этой неформальной договоренности знают в Берлине.

Комитет по обороне был полностью проинформирован об этом в середине мая,

– сказал пресс-секретарь по оборонной политике Вольфганг Хельмих.

Страны сами решают, что поставлять Украине

По словам представителя НАТО, все решения о поставках являются делом отдельных стран-членов. Пока они соблюдали неформальные договоренности, в частности из-за опасений, что они не получат полной поддержки своих партнеров из альянса в случае нападения России.

Интересно! По этой причине Польша, например, более двух месяцев назад воздержалась от поставок в Украину советских истребителей МиГ-29.

Какое вооружение нуждается в Украине

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, Вооруженным Силам Украины в обороне против российских военных больше всего не хватает самолетов. Российские захватчики имеют преимущество в небе. Он подчеркнул, что кафиры преобладают благодаря использованию стратегической авиации.

Секретарь СНБО напомнил, что Украина потеряла стратегическую авиацию в 1994 году, когда подписала Будапештский меморандум. Украина передала самолеты, часть которых, по словам Данилова, в свое время находились на патрулировании в Украине.

Актуально! Несмотря на то, что у России есть преимущество в небе, Вооруженные Силы Украины уничтожают российскую авиацию. За 3 месяца войны наши защитники и защитницы уничтожили более 200 вражеских самолетов и 170 российских вертолетов.

Кроме того Украина призывает поставить боевые танки и бронетранспортеры для защиты от российского нападения. Армия Германии имеет основные боевые танки типа "Леопард" и БТР типа "Мардер". Группа вооружений Рамштайн предложила поставлять образцы обеих моделей, которые были в использовании, непосредственно в Украину, однако об официальном решении правительства Германии ничего не известно.

Мнение НАТО может измениться

В кругах альянса подчеркивают, что анализ рисков при поставке вооружений постоянно обновляется. Поэтому нельзя исключать, что в какой-то момент в Украину поступят и западные боевые танки и истребители, отмечает агентство.